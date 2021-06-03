Кириенко рассказал о потребностях российской молодежи

У современной российской молодежи есть потребность напрямую общаться с принимающими решения и меняющими мир людьми, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он подчеркнул, что миссия обновленного российского общества «Знание» заключается как раз в том, чтобы дать молодым соотечественникам возможность наладить такой диалог и обеспечить доступность научных и профессиональных знаний во всех уголках страны в максимально современной форме.

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По его словам, участие в крупном форуме стало для площадки еще одним значимым этапом на пути системного преобразования. Он отметил, что в конце мая в 8 регионах страны провели марафон «Новое знание», где успешно опробовали новые методы и форматы просветительской работы, и наглядно убедились в любознательности подрастающего поколения и в том, что его представители способны обсуждать серьезные темы и задавать содержательные вопросы. «Для молодых людей интересна возможность не просто послушать монолог значимого эксперта, а вступить с ним в диалог. Они хотят задавать вопросы и сами выбирают темы, которые им интересны», — добавил он, указав, что трансляции марафона в Интернете уже просмотрели более 70 миллионов раз.

Замруководителя администрации президента указал, что для лекторов марафона, чьи записи набрали более миллиона просмотров, подготовили призы, которые будут им вручены во время форума. Пока установленную планку перешагнули 18 экспертов, все они специализирутся в самых разных сферах, среди которых искусство, культура, наука, а также госуправление.

Оценивая работу интерактивной студии общества «Знание» на ПМЭФ Кириенко признал, что потребность в открытом диалоге прослеживается и в дни форума. По его словам, для лекторов платформы есть доля вызова в том, чтобы прийти и обсудить свою тему со слушателями, ведь «если ты не можешь за 10-15 минут объяснить самую сложную тему детям, значит ты сам чего-то недопонял». Он отметил, что организаторы планируют сохранить такой формат ведения дискуссий и сделать его традиционным для обновленного общества «Знание», а также продолжить устраивать марафоны и фестивали с участием выдающихся экспертов из разных сфер, а также тех, чьи истории успеха смогут вдохновить на поиски собственного пути. При этом для взаимодействия с молодой аудиторией будут использоваться самые разные площадки и каналы — от соцсетей и до вузовских аудиторий.

Российское общество «Знание» — некоммерческая организация, которая специализируется на просветительской деятельности. Изначально она была создана в 2016 году. Весной 2021 года президент России Владимир Путин призвал общество перейти на современную цифровую платформу.

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