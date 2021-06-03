Орбакайте рассказала о сходстве старшего сына с принцем Гарри

Певица Кристина Орбакайте рассказала о сходстве старшего сына Никиты Преснякова с британским принцем Гарри. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на документальный фильм артистки.

«Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями. У него есть всегда свое мнение. Я очень рада, что он рано стал самостоятельным, как всегда хотел», — так Орбакайте высказалась о сыне от Владимира Преснякова-младшего.

По словам певицы, старший сын всегда искал свою независимую дорогу, однако в его характере она видит себя. «Я в нем вижу себя. И во всех детях, несмотря на то, что они разные, вижу себя в тех или иных своих проявлениях. В детстве я тоже была очень категорична, у меня даже прозвище было Спичка, потому что воспламенялась от несправедливости», — поделилась она.

По информации издания, Орбакайте подготовила документальный фильм о собственной жизни к своему 50-летнему юбилею, который состоялся 25 мая. В фильме артистка рассказала о своей семье, в частности, о каждом из трех наследников.

В декабре прошлого года Никита Пресняков показал квартиру, которую им с супругой подарила бабушка, певица Алла Пугачева. Музыкант с супругой Аленой Красновой в настоящее время проживают в элитных апартаментах в центре Москвы. В объектив попали комнаты, оформленные в светлых тонах, и абсолютно черная кухня. В гостиной установлен большой белый рояль. Детской комнаты в квартире пока нет.