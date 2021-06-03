Пентагон заявил об отставании США по гиперзвуковым ракетам

США требуется догонять своих противников по такому направлению технологий, как гиперзвуковые ракеты. Об отставании американских вооруженных сил заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт на видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния. Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. [Противники] располагают потенциалом, которого у нас нет», — приводит агентство его слова.

Уайт подчеркнул, что у противников США — значительный запас баллистических ракет и развивающийся запас гиперзвуковых ракет.

В конце мая сообщалось, что Военно-морские силы США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя, предназначенного для гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), способных долететь до Москвы.