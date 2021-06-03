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Пентагон заявил об отставании США по гиперзвуковым ракетам

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Фото: Bobbi Zapka / Reuters

США требуется догонять своих противников по такому направлению технологий, как гиперзвуковые ракеты. Об отставании американских вооруженных сил заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт на видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния. Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. [Противники] располагают потенциалом, которого у нас нет», — приводит агентство его слова.

Уайт подчеркнул, что у противников США — значительный запас баллистических ракет и развивающийся запас гиперзвуковых ракет.

В конце мая сообщалось, что Военно-морские силы США провели первые огневые испытания твердотопливного двигателя, предназначенного для гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), способных долететь до Москвы.

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