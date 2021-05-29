России предрекли угрозу из-за развала ядерного комплекса США

Доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов предрек России угрозу развязывания масштабного конфликта из-за развала ядерного комплекса США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для России развал американского ядерного комплекса — это вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных так и ядерных — в высокой готовности», — отметил военный эксперт. По его словам, необходимо разработать положение для адекватной реакции и усовершенствовать нормативно-правовую базу.

Карпов добавил, что ядерная триада США в настоящее время находится в упадке, межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен-3» подлежат замене к 2028 году, а атомные подводные лодки типа «Огайо» — к 2027. Он подчеркнул, что остается открытым вопрос, как в 2028-2040 годах поведут себя устаревшие вооружения.

Кроме того, по словам генерала, нет гарантии, что Соединенные Штаты смогут вовремя обновить свой потенциал. Эксперт заключил, что американская элита в свете потери мирового господства может «рассматривать ядерное оружие в практической плоскости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о серьезном укреплении ядерной триады России. По его словам, расширены возможности флота, завершаются испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» и комплекса С-500 «Прометей», на вооружение поступают новейшие образцы оружия и военной техники.