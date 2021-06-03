В США объяснили присутствие российской «Карелии» у Гавайев

Российский средний разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» занимался шпионажем в районе Гавайских островов, полагает 19FortyFive.

Присутствие данного корабля американское издание объясняет наличием в регионе Тихоокеанского ракетного полигона Баркинг-Сэндс, который Военно-морские силы (ВМС) и Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США используют для проведения испытаний оружия.

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Согласно 19FortyFive, на острове Кауаи расположен «единственный в мире полигон, где одновременно могут работать и отслеживаться подводные лодки, надводные корабли, самолеты и космические аппараты».

Издание напоминает, что ССВ-535 «Карелия» проекта 864, введенный в строй в июле 1986 года, «спроектирован для сбора разведывательной информации и оснащен обширным набором датчиков», данные от которых передаются с использованием спутниковой связи.

В мае официальный представитель американского Тихоокеанского флота капитан Джон Гей заявил, что к Гавайским островам подошел разведывательный корабль Военно-морского флота России.

В том же месяце Агентство по ПРО США сообщило о неудачных испытаниях американских противоракет Standard Missile 6 (SM-6).