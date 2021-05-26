Российский военный корабль подошел к Гавайям

Разведывательный корабль Военно-морского флота России подошел к Гавайским островам (США). Об этом заявил официальный представитель американского Тихоокеанского флота капитан Джон Гей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Военно-морской институт Соединенных Штатов.

Как сообщил Гей, флоту США известно о российском корабле, который действует в международных водах вблизи Гавайев. Американские военные будут отслеживать его все время, пока он находится рядом с островами. «С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций», — добавил он.

Военные США отметили, что корабль ВМФ России действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства. При этом он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания (AIS).

Других данных о корабле американский флот не предоставил. Однако отмечается, что речь может идти о разведывательном корабле Тихоокеанского флота России «Карелия». 21 мая он находился в 21 километре к западу от острова Кауаи, на котором расположен Тихоокеанский ракетный полигон Баркинг-Сэндс. На нем ВМС США и Агентство по противоракетной обороне проводят испытания различных ракет.