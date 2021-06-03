Рыбаки поймали редчайшего атлантического голубого марлина весом полтонны

Рыбак у побережья американского города Кона, штат Гавайи, выловил гигантскую рыбу весом практически полтонны. Об этом сообщает издание Bro Bible.

Рыбак Тара Томпсон-Дизнард (Tara Thompson-Disnard) и капитан Кевин Хини (Kevin Hiney) поймали атлантического голубого марлина весом 466 килограммов.

Атлантические голубые марлины — очень редкий улов. Фотографии с гигантской рыбой стали вирусными в соцсетях. На снимках видна огромная рыба, которая подвешена за хвост на палубе корабля. Высота рыбы вдвое превышает рост стоящих рядом людей. Рыбаки поздравили Томпсона-Дизнарда в комментариях.

Рыбы данного вида ведут одиночный образ жизни и практически не имеют естественных врагов из-за своего размера. Нередко они становятся объектами спортивной рыбалки. Вес крупнейшего марлина, пойманного на удочку, составил 636 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии 11-летний мальчик поймал гигантскую рыбу, весящую вдвое больше, чем он сам. Чтобы вытащить сопротивляющуюся рыбу из воды, ему понадобилось около полутора часов.