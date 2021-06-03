Два иранских корабля направились в США для передачи «сигнала силы»

Два корабля иранских военно-морских сил (ВМС), направляющиеся в США, вскоре войдут в Атлантический океан. Администрация американского президента Джо Байдена восприняла это как провокацию. Об этом сообщает издание Business Insider.

Сообщалось, что США с субботы наблюдают за иранским нефтяным танкером. Судя по спутниковым снимкам, на нем находятся семь высокоскоростных ракетных судов. Также наблюдение ведется за фрегатом, который предположительно направлялся в Венесуэлу.

Сенатор от Флориды Марко Рубио написал в Twitter, что таким образом Иран пытается «передать сигнал силы администрации Байдена».

Иран давно угрожал разместить свой флот в Атлантическом океане. Намерения Ирана неясны, но представитель министерства иностранных дел государства Саид Хатибзаде отметил, что страны не должны делать поспешных выводов.

Ранее стало известно, что власти США выручили 110 миллионов долларов за партию нефти в размере двух миллионов баррелей, которая находилась на захваченном в феврале у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Ирана Achilleas.

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