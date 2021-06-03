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Дмитрий Гудков отказался сдавать биологические образцы

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, задержанный по подозрению в неуплате долга по договору аренды, отказался от сдачи биологических образцов. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

По словам юриста, следователи потребовал от политика сдать образцы с внутренней стороны полости рта. После отказа у Гудкова изъяли медицинскую маску, которая была на нем несколько минут.

Ранее сообщалось, что следователи не стали обращаться в суд за избранием меры пресечения политику. Гудкова отпустят домой по истечении 48 часов с момента его задержания. Отмечалось, что политику не предъявили обвинение.

Экс-депутата задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

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