Стало известно о скором освобождении Дмитрия Гудкова

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержанного по подозрению в неуплате долга по договору аренды, освободят из изолятора в ближайшее время. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи не стали обращаться в суд за избранием меры пресечения политику. Гудкова отпустят домой по истечении 48 часов с момента его задержания.

Собеседник агентства также отметил, что политику не предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что тетю Дмитрия Гудкова задержали вместе с ним по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Их подозревают по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

О задержании политика стало известно 1 июня. Также на даче Гудкова прошли обыски.