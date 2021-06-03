Гости возмутились поцелуями чернокожей пары в бассейне отеля и были пристыжены

Гости с детьми были рассержены поцелуями чернокожей пары лесбиянок в бассейне отеля и накричали на них. Видео опубликовал очевидец в своем Instagram-аккаунте.

Уточняется, что инцидент произошел в отеле Kimpton Sawyer в Сакраменто, столице штата Калифорния. По словам очевидцев, постояльцы с детьми сделали замечание влюбленным и попросили перестать выражать свои чувства на людях, однако в итоге были пристыжены другими отдыхающими.

Домоник Визли (Domonique Veasley), одна из пострадавших женщин, рассказала, что ее возмутило недовольство семьи. «Моей первой реакцией на детей было "да, она права", а потом я подумала, что она просит меня перестать быть собой», — сказала она. Визли отметила, что поддержка людей дала ей веру в будущее. На видео заметно, как рассерженные гости уходили из бассейна под крики «позор» от других постояльцев.

Генеральный менеджер отеля Sawyer Никки Карлсон (Nikki Carlson) также прокомментировала ситуацию. «Отель не потворствует дискриминации или словесным нападениям любого рода», — заявила она и добавила, что с тех пор вопрос был решен.

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