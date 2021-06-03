Китай побил рекорд по созданию термоядерного реактора

Китайские ученые побили рекорд, достигнув температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия в течение 101 секунды и 160 миллионов градусов Цельсия в течение 20 секунд. По словам исследователей, это важнейший шаг на пути к воспроизведению термоядерного синтеза, который естественным образом протекает на Солнце и других звездах. Об этом сообщает издание Global Times.

Рекорд удалось побить на токамаке EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), расположенном в Хэфэйском институте физических наук. Ранее ученым, работающим в проекте EAST, удалось добиться температуры 100 миллионов градусов Цельсия в течение ста секунд. В то же время достижение температуры плазмы выше 100 миллионов градусов является одной из ключевых задач при использовании ядерного синтеза. Считается, что температура в ядре Солнца составляет 15 миллионов градусов, и это означает, что плазма в токамаке в несколько раз горячее, чем у Солнца.

По словам ученых, на разработку систем термоядерного синтеза уйдет еще 30 лет, прежде чем технологию можно применять на практике.

Эксперимент EAST является частью проекта по созданию Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), в котором участвует Китай, Индия, ЕС, Россия, США и другие страны.