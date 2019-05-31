Россия анонсировала запуск термоядерного реактора

Российская термоядерная установка Т-15МД заработает в декабре 2020 года, утверждается в публикации в журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия: Термоядерный синтез».

«Программа исследований на токамаке Т-15МД будет нацелена на решение наиболее актуальных проблем ИТЭР, таких как механизм формирования и поддержания транспортных барьеров, стационарная генерация неиндукционного тока, нагрев и удержание горячей плазмы, управление процессами на первой стенке и в диверторе, подавление глобальных неустойчивостей и периодических выбросов энергии на стенку и далее», — говорится в статье.

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В публикации Т-15МД, построенный «Курчатовским институтом» с использованием инфраструктуры установок Т-10 и Т-15, называется «единственной установкой ИТЭР-подобного типа такого масштаба, работающей в России в течение ближайших 10—15 лет».

В декабре 2015 года в Германии запустили самый мощный в мире стелларатор.

Проект Международного термоядерного экспериментального реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) предполагает демонстрацию и исследование термоядерных технологий для их дальнейшего использования в мирных и коммерческих целях. Соответствующая установка должна заработать во Франции в 2020-х годах.

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