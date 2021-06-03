Рубль укрепился к доллару и евро

Курсы евро и доллара снизились в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 3 июня.

Отечественная валюта укрепилась к американской на пять копеек. Курс доллара опустился до 73,11 рубля, курс евро снизился на восемь копеек и достиг 89,26 рубля.

Цена на нефть Brent увеличилась на 0,6 процента — до 71,8 доллара за баррель.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов назвал условие взлета курса рубля «до небес». По его мнению, курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го. Он отметил, что это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».