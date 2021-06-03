«Роснефть» и «Интер РАО ЕЭС» договорились о производстве и реализации СПГ

Компания «Роснефть» и «Интер РАО ЕЭС» в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Об этом говорится в сообщении НК.

Документ закрепляет намерения сторон по оценке технологической возможности производства сжиженного природного газа (СПГ), перспектив его поставок с заводов–производителей (в настоящее время проектируются Интер РАО) для комбинированной реализации СПГ и КПГ (компримированный природный газ) в качестве моторного топлива на АЗС розничной сети НК «Роснефть». Также по условиям соглашения стороны подготовят перечень проектов по дооснащению заправок «Роснефти» оборудованием, произведенным под контролем инжиниринговых подразделений «Интер РАО ЕЭС».

Развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и инфраструктуры для реализации СПГ как автомобильного топлива – одно из важных направлений развития розничного бизнеса «Роснефти». Природный газ является более экологичным и экономичным видом топлива, позволяющим автовладельцам не только существенно сократить затраты, но и повысить эффективность эксплуатации транспортных средств при меньшем воздействии на окружающую среду.