Победительница шоу «Холостяк» впервые рассказала о знакомстве с мамой Тимати

Победительница шоу «Холостяк» впервые рассказала о знакомстве с мамой рэпера Тимати. Об этом сообщает журнал WMJ.ru.

«Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина», — поделилась девушка.

По словам Сафаровой, знакомство с братом и дочерью Тимати также не оставили ее равнодушной. «Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло», — рассказала она.

Победительница проекта ответила и на вопрос о своем отношении к бывшим возлюбленным рэпера, моделям Анастасии Решетовой и Алене Шишковой. «Я отношусь совершенно спокойно и с пониманием. Тимуру 37 лет, у него есть прошлое, есть двое детей. И, конечно, он будет всегда общаться и с Настей, и с Аленой. У меня нет причин ревновать, мне не может это не нравиться», — сказала она.

Ранее Тимати высказался об отношениях с Сафаровой в посте в Instagram. Музыкант назвал участницу шоу настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует, и не позволяет себе негативные комментарии в адрес других людей. При этом о вещах, которые ее не устраивают, Сафарова говорит сразу и прямо, считает Тимати. Он также заявил, что ему очень повезло с избранницей.