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Россию обвинили в стремлении «разрушить барьеры международного порядка»

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Фото: AGENCJA GAZETA / Reuters

Заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в стремлении «разрушить барьеры международного порядка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Interia.

Так Мулярчик отреагировал на задержание бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, Андрея Пивоварова.

По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой. «Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — заявил парламентарий.

Ранее в Краснодаре суд арестовал бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Решение было принято по ходатайству следствия об избрании в отношении Пивоварова меры пресечения в виде содержания под стражей. Он арестован на два месяца до 31 июля. Следователь сообщил, что основанием для уголовного преследования Пивоварова стал его пост в интернете, агитирующий сбор средств в пользу проекта «Открытой России». Экс-директор движения отрицает свою вину. Его адвокаты заявляют, что Пивоваров не собирался скрываться и его не уведомляли об уголовном деле.

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