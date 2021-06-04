Москвич пожаловался на завладевшую его спермой ради беременности соседку

Житель московского района Хамовники написал заявление на занявшуюся с ним сексом во сне и забеременевшую женщину. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

Пострадавший по фамилии Сидоров обратился в столичный отдел полиции 15 мая и рассказал правоохранителям, что его обманула соседка, которая против его воли занялась с ним сексом. Мужчина уверял, что женщина незаконно завладела его спермой. Ребенок ему не нужен, поэтому попросил полицейских вынудить сделать ее аборт.

В отделе МВД по району Хамовники отказались возбуждать уголовное дело по статье статье 330 УК («Самоуправство»), так как не увидели состава преступления.

Ранее сообщалось, что донор из Великобритании Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО после того, как узнал, что ее врачи направили его сперму на помощь гомосексуальным парам и одиноким женщинам. Это возмутило донора, который заявлял, что его сперма должна пойти на помощь только гетеросексуальным парам.