Тысячи живых прозрачных шариков выбросило из моря на пляж

Тысячи живых прозрачных шариков, выброшенные на пляж полуострова Гауэр в Уэльсе, взволновали пользователей сети. Об этом сообщает Mirror.

Фотографии загадочных прозрачных созданий сделала Иззи МакАртур (Izzy Mcarthur), когда отправилась искупаться в заливе Тор недалеко от города Суонси. «Я плавала в море около девяти часов вечера, был прилив, и каждый раз, когда волны накатывали на берег, на песке оставались эти существа», — рассказала валлийка.

Некоторые пользователи сети решили, что МакАртур стала свидетельницей инопланетного нашествия. «Я думаю, они свалились из космоса», — написал один из комментаторов.

Однако скоро выяснилось, что МакАртур столкнулась с гребневиками рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Это небольшие желеобразные морские животные с гребнями из ресничек. Они обитают на севере Атлантического океана, в Северном, Балтийском и Черном морях.

Морской биолог, доктор Крис Лоу (Chris Lowe) из Университета Суонси подтвердил, что морской крыжовник часто встречается в это время года в водах Бристольского канала.

Ранее сообщалось, что турист набрел на поразившее его создание, когда гулял по лесу на горе Нибо недалеко от австралийского города Брисбен. Он опубликовал фотографию существа в сети и рассказал, что рядом с ним стоял «сильнейший запах разложения» и вились тучи мух.