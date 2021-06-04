Женщина показала метод мужа высушить вещи и рассмешила пользователей сети

Анонимная женщина показала необычный метод мужа высушить вещи на улице и рассмешила пользователей сети. На соответствующий пост, размещенный в закрытом Facebook-сообществе Family Lowdown Tips and Ideas («Семейные советы и идеи») обратили внимание в Daily Star.

Героиня материала, имя которой не указывается, объяснила, что у ее сушилки для белья сломались ножки. Вместо того чтобы купить новую, ее муж решил «подойти к вопросу творчески». Женщина объяснила, что во дворе дома пары стоит деревянный стол, в центре которого расположен зонт от солнца. Так, чтобы высушить белье, ее супруг открутил шляпку зонта, прикрученную к столбу, и прикрепил вместо нее сушилку для белья. «Мой муженек придумал гениальное решение», — подписала она снимок.

Пользователей сети рассмешил лайфхак мужчины, и они принялись шутить над ним в комментариях под публикацией. «Блестяще! До тех пор, пока мокрая штанина не ударит вас по лицу во время очередных посиделок за столом», «Это здорово, пока вы не обнаружите штаны, плавающие в вашем пиве», «Это неплохая идея для мелких вещей, но она не сработает для простыней и пододеяльников», — писали юзеры.

В мае женщина показала новый способ развесить белье и прославилась в соцсети. Блогерша Лизл Элизабет (Liesl Elizabet) опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, что сначала развешивает мокрые вещи на вешалки, после чего располагает их на сушилке. По словам знаменитости, таким образом ей удается разместить на перекладинах большее количество одежды. Кроме того, белье меньше мнется и на нем не образуются складки.