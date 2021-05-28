Женщина показала новый способ развесить белье и прославилась в соцсети

Жительница Австралии показала собственный способ развешивать белье после стирки и прославилась в социальных сетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Лизл Элизабет (Liesl Elizabet) опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, что сначала развешивает мокрые вещи на вешалки, после чего располагает их на сушилке. По словам знаменитости, таким образом ей удается разместить на перекладинах большее количество одежды. Кроме того, белье меньше мнется и на нем не образуются складки.

«Теперь вместо 32 вещей на сушилке сохнет 73 предмета гардероба, причем быстрее, и не требуя глажки», — подписала пост австралийка. Зрители ролика поблагодарили девушку за предложенный лайфхак в комментариях: «Вау, какой хороший способ!», «Впечатляет!», «Как я не додумалась до этого», «Почему я не делала этого раньше?», «Шок».

Ранее в марте другая блогерша продемонстрировала быстрый способ развесить одежду после стирки. На опубликованном ролике Кэрол Ларсон надевает на руку семь футболок, затем берет в другую руку такое же количество вешалок и по очереди натягивает на них каждую вещь.