Little Big выпустили клип-пародию на трек Backstreet Boys

Участники группы Little Big выпустили клип-пародию на трек Everobody группы Backstreet Boys. Новое видео опубликовано на YouTube-аккаунте коллектива.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», музыканты решили сделать кавер из мести к Backstreet Boys: их хит был чересчур популярным в 1990-е. «Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — пояснил фронтмен Илья Прусикин.

Отмечается, что Everybody стал самым дорогим клипом в истории Little Big. В нем показали разных сказочных персонажей: Золушку в обуви Crocs, несущих гроб семерых гномов с Белоснежкой и Русалочку.

Помимо нового клипа у музыкантов также вышел EP COVERS. Для него участники группы выбрали песни, на которых выросли. Среди них — Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria.