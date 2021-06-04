Эксперт показала способ сделать прическу из салона красоты в домашних условиях

Австралийский парикмахер и визажист показала способ сделать вечернюю прическу без похода в салон красоты. На ролик, появившийся в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Байрона Эмма Чен (Emma Chen) опубликовала видео, в котором продемонстрировала подписчикам, как сделать пучок в домашних условиях. Так, сначала необходимо собрать в низкий хвост, но перед тем, как продеть пряди в резинку в последний раз, нужно оставить небольшую петлю из волос. Затем оставшейся свободной прядью необходимо обернуть резинку и закрепить ее невидимками.

По словам эксперта, такая прическа занимает две минуты и подойдет любому типу и длине волос. Австралийка также порекомендовала нанести на волосы текстурирующий спрей, чтобы придать им больше объема.

Публикация парикмахера вызвала неоднозначную реакцию в сети. Подписчики поблагодарили парикмахера за предложенный лайфхак: «Вау, это просто супер», «Действительно, такую прическу можно сделать за пару минут», «Идеально для свадьбы», «Спасибо тебе!»

Читатели издания, в свою очередь, не оценили прическу и назвала ее «неопрятной». «Я делаю такую прическу, когда иду в душ», «Так выглядит моя ежедневная укладка, только я медсестра в больнице», «Прическа похожа на гнездо», «Я чего-то не понимаю, но это ведь уродство», «Неопрятный вид», — писали они.

В феврале парикмахерша рассказала о главной ошибке при мытье головы. Работница салона красоты рассказала, что волосы необходимо мыть шампунем не один, а два раза. Таким образом кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались.