Съемки седьмой части фильма «Миссия: невыполнима» остановлены из-за коронавируса

Съемки седьмой части экшн-фильма «Миссия: невыполнима» остановлены из-за коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Вся съемочная группа ленты была вынуждена уйти на 14-дневную изоляцию после того, как некоторые члены команды сдали положительные тесты на COVID-19. По информации The Sun, инфекция подозревается как минимум у 14 из 60 сотрудников киноплощадки. Многие из них — ближайшие помощники голливудского актера Тома Круза, основного продюсера и исполнителя главной роли в картине.

Положительные тесты также сдали четыре танцовщицы, участвовавшие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза. Сам артист находится на двухнедельном карантине с 1 июня. «Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съемок», — рассказал инсайдер издания.

В декабре 2020 года сообщалось, что Том Круз обматерил подчиненных из-за несоблюдения правил социального дистанцирования. Поле данного инцидента несколько членов команды «Миссия: невыполнима 7» уволились.