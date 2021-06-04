В НАСА оценили разговор с Рогозиным

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон дал оценку телефонной беседе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о перспективах сотрудничества. Как сообщает ТАСС, Нельсон назвал разговор продуктивным и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«На протяжении более 20 лет астронавты НАСА и космонавты Роскосмоса жили и работали вместе на МКС. НАСА привержена продолжению очень эффективного партнерства на МКС», — говорится в документе.

Глава ведомства также отметил, что ожидает дальнейших обсуждений и совместного участия с Рогозиным в Глобальной конференции по исследованию космоса.

Ранее Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции и выразил надежду на продолжение российско-американского сотрудничества в космической сфере.



