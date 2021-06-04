В правительстве сравнили с «Операцией Ы» идею привлечь заключенных на стройки

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сравнил предложение привлечь заключенных на стройки с популярным советским фильмом «Операция Ы и другие приключения Шурика». Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РБК.

«Эта практика [в СССР] была. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это "Операция Ы"», — сказал вице-премьер, добавив, что сам в советское время работал на кирпичном заводе с осужденными.

Он считает, что идея привлечь на работу заключенных «имеет право на жизнь», поскольку из-за пандемии и закрытых границ строительный сектор столкнулся с серьезной проблемой нехватки рабочих. Хуснуллин подчеркнул, что эта мера будет добровольной.

Вице-премьер рассказал, что эксперимент с привлечением осужденных на стройки уже начался в Москве и Московской области. «Мы сейчас хотим на полигон Восточный посмотреть. В той зоне много исторически сконцентрировано мест заключения. Поэтому чем людям там в лагерях сидеть, пусть работают», — заявил Хуснуллин, отметив, что за качеством работы таких заключенных проследит Стройконтроль.

В мае сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможности привлечения заключенных к гражданским стройкам. В поддержку идеи выступили руководитель ФСИН Александр Калашников, глава Минюста Константин Чуйченко, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний указал, что для полной замены трудовых мигрантов заключенных в России недостаточно. Положительно оценили инициативу и в Следственном комитете.