Рогозин рассказал любимый анекдот

РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости в кулуарах ПМЭФ рассказал свой любимый анекдот и признался, что раньше любил рассказывать шутки.

«Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, — это, наверное, сложно», — отметил Рогозин, согласившись в итоге рассказать один из любимых.

В шутке речь идет о Юрии Гагарине, который после полета в космос возвращается на землю, где его встречают тогдашний лидер СССР Никита Хрущев и патриарх. «Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!"» — зачитал анекдот Рогозин.

Затем он отметил, что в жизни корпорации не до анекдотов. По словам гендиректора «Роскосмоса», компания старается поменьше шутить и больше двигаться вперед.

Ранее Рогозин заявил, что попросит главу НАСА Билла Нельсона убедить президента США Джо Байдена в необходимости «угомонить» сторонников санкций против российских предприятий. Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что ему удастся объяснить отсутствие логики в ограничениях против российских предприятий.