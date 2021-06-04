Жириновский не узнал свердловского губернатора и перепутал его с замом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не узнал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и перепутал его с первым заместителем Александром Высокинским, передает URA.RU.

Встреча политиков прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попала на видео. На кадрах видно, как Жириновский подошел к свердловской делегации и попросил политиков объяснить, кто есть кто.

«А вы [кто]?» — спросил лидер ЛДПР у Куйвашева. «Губернатор», — ответил тот. «Тоже свердловский? А как так — два губернатора? А он кто?» — удивился Жириновский, показывая на Высокинского, которого сначала принял за главу региона.

После знакомства политик уточнил у губернатора Свердловской области, почему на Урале у ЛДПР слабые позиции. Жириновский посоветовал их усилить, так как «везде ЛДПР сильнее, чем на Урале». Куйвашев пообещал поработать над этим.

«Работают день и ночь! Не давите! Президент вас об этом не просит. Он ждет честные выборы — "Единую Россию" и ЛДПР. Остальных всех выметай! Это правильный подход, понимаешь?» — сказал Жириновский, а затем ушел.

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. В этом году деловая программа форума посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.