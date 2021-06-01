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Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет. Его слова приводятся в Telegram-канале издания Daily Storm.

«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он на заседании Госдумы по случаю Дня защиты детей.

Ранее 1 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, детей-сирот. «Все это сделано для того, чтобы защитить наших детей. Чтобы их детство было счастливым. Чтобы их мамам из-за материальных трудностей не пришлось стоять перед выбором — сохранить или нет своего еще не родившегося ребенка», — написал он в своем Telegram-канале.

В 2018 году в министерстве здравоохранения России говорили о целесообразности продления детства до 30 лет.

Согласно Семейному кодексу РФ, до 18 лет человек считается ребенком.

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