Тысячи птиц испугались дрона и бросили свои гнезда

Тысячи крачек, испугавшись дрона, бросили свои гнезда и оставили в общей сложности около трех тысяч яиц на острове в Южной Калифорнии. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в мае, когда два беспилотника незаконно пролетали над территорией экологического заповедника Болза-Чика в Хантингтон-Бич. Один из аппаратов вышел из строя и упал на землю. Испугавшись нападения «хищника», птицы покинули свои гнезда и не вернулись.

По словам представителя заповедника Мелиссы Лебл, это один из самых масштабных случаев отказа от яиц. Она также отметила, что из-за пандемии птицы особенно страдают, поскольку все больше людей старается гулять на открытых пространствах. Многие из них приходят в заповедник с собаками и выгуливают их без поводка. В свою очередь животные гоняют птиц, а те покидают свои кладки.

Ранее сообщалось, что белоголовый орлан атаковал и уничтожил беспилотник, принадлежащий американскому правительству. Позже власти проанализировали данные и траекторию полета дрона и пришли к выводу, что птица оторвала пропеллер, после чего аппарат упал в озеро.