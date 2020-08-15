Орлан атаковал беспилотник США в воздухе и сбросил его в воду

В Мичигане, США, белоголовый орлан атаковал и уничтожил беспилотник, принадлежащий американскому правительству, и сбросил его в озеро. Об этом сообщается на сайте правительства штата.

Беспилотник DJI Phantom 4 Advanced собирал данные для картографии неподалеку от города Эсканаба. Дрон летел около семи минут, после чего связь стала нестабильной. Тогда пилот направил дрон обратно, однако заметил, что тот совершает странные движения. Затем дрон пропал с неба, орлан улетел.

Местные жители рассказали пилоту, что видели, как орлан ударил неизвестный им объект. Через несколько дней власти проанализировали данные и траекторию полета и пришли к выводу, что птица оторвала пропеллер, после чего дрон упал в озеро.

Власти Мичигана уточнили, что такие беспилотники больше не производят, его цена составляла 950 долларов (69 201 рубль).

В январе житель американского города Гордонсвилл, штат Теннесси, стал очевидцем схватки краснохвостого сарыча и черного крысиного полоза на дорожке перед своим домом. Он опубликовал видео и сделал несколько фотографий.