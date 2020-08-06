Противостояние кобры и банды сурикатов попало на видео

twitter

Кобра в Южно-Африканской республике потерпела поражение в противостоянии с бандой сурикатов. На видео с животными обратило внимание издание India Today.

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter снятую, по всей видимости, в ЮАР видеозапись, на которой несколько сурикатов в пустынной местности приближаются к кобре. Рептилия шипит на них и пытается укусить. Один из сурикатов делает ответный выпад в сторону кобры.

Противостояние продолжалось некоторое время, но в конце концов кобра уползла с места происшествия.

«Банда сурикатов против кобры. Занятное противостояние», — написал Нанда в комментарии к посту.

Клип собрал множество лайков и ретвитов. Пользователи соцсети поделились своими мыслями и мнениями в комментариях. «Эти сурикаты — на самом деле стендап-комики», — написал один из них.

Сурикаты прежде всего насекомоядны, но их рацион дополняют амфибии, небольшие птицы и рептилии.

Ранее сообщалось, что исследователи из Великобритании объяснили, что кланы сурикатов исполняют боевой танец, чтобы напугать конкурентов и защитить свою территорию. Помимо боевого танца, в противостоянии, которое длится около 20 минут, сурикаты проявляют еще шесть типов поведения: наблюдение, преследование, отказ от взаимодействия, раскапывание норы конкурентов и вовлечение в агрессивный физический контакт.