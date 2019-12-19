Боевые танцы сурикатов попали на видео

dailymail.co.uk

Исследователи из Великобритании объяснили, что кланы сурикатов исполняют боевой танец, чтобы напугать конкурентов и защитить свою территорию. Видео, на которое попали эти животные, опубликовало издание Daily Mail.

Поведение сурикатов изучалось с января 2008 по февраль 2019 года в пустыне Калахари в Южно-Африканской Республике. За это время они выяснили, что все сурикаты клана при столкновении с оппонентами выпрямляют хвосты, распушают мех и прыгают.

Ученые предположили, что смысл этих действий в том, что группа визуально кажется более многочисленной и устрашающей. Помимо боевого танца, в противостоянии, которое длится около 20 минут, сурикаты проявляют еще шесть типов поведения: наблюдение, преследование, отказ от взаимодействия, раскапывание норы конкурентов и вовлечение в агрессивный физический контакт.

Девять процентов столкновений групп сурикатов, в ходе которых они исполняли боевой танец, заканчивались дракой, а в трех процентах случаев в противостоянии погибало хотя бы одно животное.

Даже когда взаимодействия между группами сурикатов не заканчивались физическим насилием, они могли иметь территориальные последствия. Проигравшие группы отступали к центру своей территории, а группы-победители приходили на их границы.

Ученые считают, что изучение межгрупповой агрессии сурикатов поможет понять ее эволюционные корни у людей. Они сделали вывод, что хотя агрессия сурикатов лишь изредка приводит к убийству отдельных животных, победоносные битвы с соседствующими группами критически важны для завоевания территории.

Ранее сообщалось, что в венгерском городе Кечкемет 12-летний мальчик случайно убил беременную самку суриката, защищавшую свою семью. Сурикат по кличке Зара укусила его за руку, а он взял и с силой бросил зверька на землю.

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