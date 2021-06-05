Американский Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом в субботу, 5 июня, сообщает НАСА.

Стыковка с модулем Harmony американского сегмента МКС состоялась в 12:09 по московскому времени.

На борту Dragon находится 3,3 тонны грузов, в частности продовольствие и материалы для научных экспериментов.

В мае издание Ars Technica сообщило, что американская компания SpaceX провела 100 успешных пусков тяжелой ракеты Falcon 9 подряд. Последняя авария со стартовавшей Falcon 9 наблюдалась в июне 2015 года, когда из-за неполадок во второй ступени ракеты был утерян космический корабль Dragon, направляемый к МКС. Тем не менее издание напоминает, что в сентябре 2016 года еще находящаяся на стартовом столе и не запущенная Falcon 9 взорвалась, в результате чего был уничтожен спутник Amos-6.