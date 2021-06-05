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Путин посоветовал главе британской разведки не портить отношения с Россией

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру нужно набраться опыта и не портить отношения Москвы и Лондона, приводит Sky слова президента России Владимира Путина.

Он отметил, что Мур — новичок, и, когда наберется опыта, вероятно, пересмотрит свою оценку того, является ли Россия слабеющей державой. «Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения», — добавил российский президент.

Путин также напомнил, что товарооборот России и Великобритании в 2020 году возрос, посоветовав не пытаться вмешиваться в этот процесс, и «тогда все будет хорошо».

Ранее Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой в экономическом и демографическом плане, однако представляющей одну из наиболее насущных проблем.

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