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Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ в России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением о том, что в России притесняют оппозицию и СМИ. Об этом он сказал во время встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Слова главы государства приводит РИА Новости.

«У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», — заверил президент. Говоря об иноагентах, президент напомнил, что это не новое явление и было придумано в США еще в прошлом столетии.

Ранее Путин заявил, что Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться. По его словам, российская сторона первой не предприняла ни одного шага для того, чтобы нанести ущерб существующим отношениям с американской властью.

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