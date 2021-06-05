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Путин призвал смириться с существованием России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона первой не предприняла ни одного шага для того, чтобы нанести ущерб существующим отношениям с американской властью.

«Мы, что ли, вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире», — отметил Путин, призвав страну играть стабилизирующую роль.

Президент России также понадеялся, что встреча с американским лидером Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.

Ранее Путин нашел похожие проблемы у США и СССР, а также высказал мнение, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза.

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