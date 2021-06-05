Путин призвал страны перестать «дружить против кого-то»

Президент России Владимир Путин высказался об участии Индии в Индо-Тихоокеанской стратегии США, среди участников которой также Австралия и Япония. Он отказался как-либо оценивать это явление, но партнерство между странами, по его мнению, не должно строиться по принципу «дружить против кого-то», сообщает ТАСС.

«Полагаю, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу «против кого-то». Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи. Страна имеет право принимать суверенное решение о том, с кем, как и в каком качестве выстраивать свои отношения», — ответил российский президент.

Ранее Владимир Путин рассказал о нежелании России пугать кого-либо новыми видами оружия. Он добавил, что Россия разрабатывает новые системы оружия, как и другие ведущие военные державы, и добилась определенных результатов и успехов раньше остальных.