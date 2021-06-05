Путин рассказал о нежелании пугать кого-либо новыми видами оружия

Россия не собирается пугать кого-либо новыми видами вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

При этом он указал, что Россия разрабатывает новые системы оружия, как и другие ведущие военные державы, однако добилась определенных результатов и успехов раньше остальных. «Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире», — отметил он, добавив, что считает чрезвычайно важной стратегическую стабильность в мире.

В сентябре 2020 года глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» напугала Великобританию. Он рассказал, что у ракеты «практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе», и она может наносить боевые удары с неожиданных направлений.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Политик также заявил, что данные разработки должны быть включены в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.