Сечин назвал недостаток инвестиций угрозой стабильности поставок нефти

По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми, отметил в своем докладе «Мировая энергетика на распутье» главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Спрос на энергию будет расти и дальше, считает глава «Роснефти». Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недостатка инвестиций, считает Сечин. Это происходит из-за звучащих требований полного отказа от развития нефтегазового сектора, так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы за счет роста дивидендов и выкупа ценных бумаг, отметил главный исполнительный директор «Роснефти».

В результате прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас.

«Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сказал Игорь Сечин.

Похожий сценарий уже реализовался в металлургической отрасли. Крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и, практически, двукратному росту цен на железную руду.