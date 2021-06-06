Названы употребляемые в регионах России редкие слова

Исследователи сервиса «Яндекс.Дзен» вместе с экспертами Института русского языка им. В.В. Виноградова составили список слов, используемых исключительно в некоторых регионах России. Соответствующее исследование опубликовано на сайте.

Аналитики в течение последних двух лет следили за комментариями пользователей платформы, проживающих в разных субъектах страны. В результате ученые отобрали наиболее интересные и редкие слова и опубликовали свое исследование ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Так, жители Москвы и Подмосковья используют в качестве обозначения заведения общепита слово «едальня», большой многоквартирный дом они называют «человейником», торговая точка — «корнер», выражение недовольства — «обплеваться».

В Томской и Новосибирской областях мелкие предметы называют «шурушками», в Кемеровской области слово пить заменяют на «глюкать», в Свердловской, Волгоградской областях, а также в Пермском крае подпол обозначают словом «голбец».

Младший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Иван Левин отметил, что огромное количество научной литературы, в том числе словарей, посвящено описанию русских диалектов, а современная городская региональная лексика изучена пока гораздо меньше. Как предполагает Левин, слова, обнаруженные в исследовании, могли бы лечь в основу новых исследований лингвистов.