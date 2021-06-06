Россия
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
На Кипре понадеялись на скорое открытие границ с Россией
Девушки вскарабкались в нижнем белье на самую высокую гору страны
МВД утвердило правила отправки россиян в вытрезвители
Оппозиция обвинила Пашиняна в принуждении учителей к агитации за партию власти
Франция заявила о беспрецедентной победе над Google
В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Переписка пользователей популярного мессенджера оказалась под угрозой
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы употребляемые в регионах России редкие слова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Исследователи сервиса «Яндекс.Дзен» вместе с экспертами Института русского языка им. В.В. Виноградова составили список слов, используемых исключительно в некоторых регионах России. Соответствующее исследование опубликовано на сайте.

Аналитики в течение последних двух лет следили за комментариями пользователей платформы, проживающих в разных субъектах страны. В результате ученые отобрали наиболее интересные и редкие слова и опубликовали свое исследование ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Так, жители Москвы и Подмосковья используют в качестве обозначения заведения общепита слово «едальня», большой многоквартирный дом они называют «человейником», торговая точка — «корнер», выражение недовольства — «обплеваться».

В Томской и Новосибирской областях мелкие предметы называют «шурушками», в Кемеровской области слово пить заменяют на «глюкать», в Свердловской, Волгоградской областях, а также в Пермском крае подпол обозначают словом «голбец».

Младший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Иван Левин отметил, что огромное количество научной литературы, в том числе словарей, посвящено описанию русских диалектов, а современная городская региональная лексика изучена пока гораздо меньше. Как предполагает Левин, слова, обнаруженные в исследовании, могли бы лечь в основу новых исследований лингвистов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне выбрали любимых поэтов
В России утвердили требования к мигрантам
Лидер Rammstein обратился на русском языке к детям из клипа «Я ненавижу детей»