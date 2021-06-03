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В России утвердили требования к мигрантам

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Правительство утвердило требования к уровню минимальных знаний по русскому языку, истории России и основам законодательства для сдачи экзамена иностранными рабочими. Об этом сообщается в постановлении на портале правовой информации.

Мигранты, претендующие на работу, должны уметь изъясняться на русском как иностранном, понимать речь на слух, уметь читать и писать — заполнять бланки и анкеты.

Кроме того, согласно тексту документа, для сдачи экзамена по истории России иностранцам необходимо знать основные факты и события, названия крупных городов. Также им стоит ознакомиться с правами, свободами и обязанностями гражданина России, сроками временного пребывания на территории страны, основными нарушениями миграционных правил, за которые предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в России введут специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Режим будет введен для тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств.

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