Для мигрантов в России введут специальный правовой режим

В России введут специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД).

Новый режим будет введен для тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса. В МВД отмечают, что такая профилактическая мера призвана повысить эффективность механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

Ранее правительство России обсудило с властями Белоруссии возможность привлечения белорусских рабочих «на реализацию ключевых строительных проектов». В стране фактически нашли замену работающим на площадках мигрантам из Таджикистана и Узбекистана.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Украины. В апреле 2021 года МВД сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Киргизию.