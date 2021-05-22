Россия
 
Последние новости
YouTube введет налоги для блогеров и начнет вставлять рекламу во все видео
Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за 1,2 миллиона долларов
Главный тренер сборной Латвии по хоккею объяснил сенсационную победу над Канадой
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая
Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку
США разрешили южнокорейским ракетам летать на любую дальность
Netflix задумался над созданием собственных видеоигр
Победитель «Евровидения-2019» заразился коронавирусом
В посольстве России удивились заявлениям о причастности к протестам в Колумбии
Новости партнеров

Для мигрантов в России введут специальный правовой режим

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В России введут специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД).

Новый режим будет введен для тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса. В МВД отмечают, что такая профилактическая мера призвана повысить эффективность механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

Ранее правительство России обсудило с властями Белоруссии возможность привлечения белорусских рабочих «на реализацию ключевых строительных проектов». В стране фактически нашли замену работающим на площадках мигрантам из Таджикистана и Узбекистана.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Украины. В апреле 2021 года МВД сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Киргизию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о комфорте для мигрантов
Мигрант потребовал соблюдать его права и был избит в миграционной службе России
Всех мигрантов в России обяжут получать единый документ
Стало известно отношение петербуржцев к мигрантам