Стало известно отношение петербуржцев к мигрантам

Аспирантка СПбГУ Ирина Федорова представила доклад об отношении петербуржцев к мигрантам. 15 процентов опрошенных готовы видеть мигрантов в качестве своих соседей, в то время как в 2012 году таковых респондентов было почти втрое меньше. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Помимо этого, университет выяснил отношение жителей к трудовой миграции. Только девять процентов опрошенных выступают против трудовой миграции в Россию. Девять лет назад этот показатель равнялся 18 процентам.

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16 процентов опрошенных ответили, что считают целесообразным пускать мигрантов в страну лишь на время, в 2012 году эта цифра равнялась 35. Пять процентов респондентов готовы видеть мигрантов в качестве членов семьи, в то время как предыдущее исследование показало, что таковых респондентов всего 0,6 процента.

Представившая доклад аспирант-социолог Ирина Федорова заявила о необходимости уделять больше внимания формированию толерантной среды принимающего общества, а также помогать мигрантам в адаптации и интеграции.

По данным МВД, на 16 апреля в России нелегально находится 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. 21 апреля ведомство обещало продлить для них срок пребывания на территории России.