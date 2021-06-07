Мотоциклист врезался в медведя и умер

Житель американского города Плимут, штат Коннектикут, врезался на мотоцикле в медведя и скончался. Об этом сообщает издание Boston.

Утром в субботу, 5 июня, 65-летний Томас Ковалик (Thomas Kovalik) в городе Харвингтон ехал по трассе на мотоцикле Harley-Davidson 1995 года и врезался в медведя.

В результате столкновения мужчину отбросило с мотоцикла на дорогу. Пострадавшего госпитализировали. В больнице американец умер.

О судьбе медведя не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожилого мотоциклиста в английском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, погубила влетевшая в шлем птица. Мужчина упал с мотоцикла и погиб на месте.