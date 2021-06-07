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В Афганистане скопился огромный запас пива из-за армии Германии

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Фото: Maurizio Gambarini / Reuters

В Афганистане образовался огромный запас немецкого пива после того, как военным из Германии запретили употреблять алкоголь. По данным Associated Press, в лагере Мармал в городе Мазари-Шариф скопилось 22,6 тысячи литров невостребованного алкоголя, включая почти 60 тысяч банок пива.

По информации агентства, до распоряжения солдаты имели право выпивать по две банки пива в день. После запрета военные столкнулись с логистической проблемой: они не знали, куда деть излишки напитка. По словам представителя министерства обороны Германии Кристины Рутси, алкоголь нельзя было продать на месте из-за религиозных ограничений или уничтожить по экологическим причинам.

В итоге военные нашли гражданского подрядчика, который согласился вывезти алкоголь из страны перед выводом оттуда немецких войск. В армии считают, что продажи пива за пределами Афганистана покроют расходы на его транспортировку.

Официальный вывод войск НАТО из Афганистана начался 1 мая. В заявлении Североатлантического альянса, опубликованном 14 апреля, говорилось, что процесс займет несколько месяцев и будет упорядоченным и координированным. При этом отмечалось, что союзники по альянсу продолжат поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления.

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