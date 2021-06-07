В Росгвардии потратят 300 миллионов рублей на IT-систему контроля за оружием

Росгвардия объявила конкурс на разработку специального программного обеспечения, предназначенного для контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена за выполнение работ составляет 305,5 миллиона рублей. Кроме того, силовое ведомство обозначило сроки подачи заявок — коммерческие организации смогут предоставить их до 18 июня. Как уточняется, IT-система должна начать свою работу к концу сентября следующего года.

Предполагается, что система будет включать платформу по взаимодействию ведомства с участниками оборота оружия и охранных услуг. С помощью этого механизма сотрудники Росгвардии смогут дополнительно контролировать данную сферу. Согласно заявленным требованиям, ПО должно содержать электронную базу лиц и частных охранников, имеющих разрешение на хранение оружия.

Также планируется разработать отдельную платформу управления охранной деятельностью, благодаря которой частные охранные предприятия смогут быстрее реагировать на вызовы.

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