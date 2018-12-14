МВД купит 800 новых автозаков для регионов

МВД до ноября 2019 года закупит для регионов 800 новых автозаков для перевозки арестованных и осужденных на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Покупка предназначается для полиции Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Московской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской и Иркутской областей.

Большая часть автомобилей из заказа, 634 единицы, — модели ГАЗ-А21R23-АЗ, каждая стоит почти 2,8 миллиона рублей. Это оперативно-служебные «Газели» вместимостью до семи задержанных. Внутри находятся три одиночные камеры и одна — на четверых человек. Остальные закупаемые машины: 82 спецавтомобиля 3302-АЗ по 2,6 миллиона рублей, 17 автозаков 3309-АЗ по 3,4 миллиона, 13 автозаков 4308-АЗ по 5,7 миллиона, 87 оперативно-служебных газелей C41R13-АЗ (3,8 миллиона), два автомобиля для транспортирования нарядов полиции АТНП-5350 (5,96 миллиона за штуку).

Ранее в декабре стало известно о закупке Росгвардией бронированных автомобилей «Урал-4320ВВ» на общую сумму 200 миллионов рублей. В силовом ведомстве пояснили, что машины будут использоваться для выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе, в том числе в борьбе с терроризмом.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 2018 году численность заключенных в России снизилась до исторического минимума со времен распада СССР и составила менее 470 тысяч человек.

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