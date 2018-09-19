ОМОН убрал водометы с разгонных машин ради здоровья митингующих

Концерн «Калашников» решил снять водометы с автомобилей для разгона митингов «Стена» после испытаний московским ОМОНом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя концерна.

По словам собеседника агентства, водометы решили убрать из-за «излишнего травматизма» несмотря на то, что главная цель «Стены» — оградить «агрессивную толпу» от сотрудников ОМОНа. Новые машины поступят в распоряжение спецподразделения Росгвардии до конца года.

9 сентября в Москве прошла несогласованная акция против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в ней приняли участие около двух тысяч человек. По обвинению в насилии над полицейскими были задержаны три человека.

В начале сентября социологи зафиксировали снижение уровня протестного потенциала среди населения. По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 55 процентов опрошенных посчитали, что митинги вряд ли могут начаться в их родном городе.

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