Социологи зафиксировали снижение протестного потенциала в России

Уровень протестного потенциала среди населения снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Большинство опрошенных (55 процентов) полагает, что митинги вряд ли могут начаться в их родном городе. Допускают социальные акции в месте своего проживания 39 процентов россиян.

Показатель, измеряющий готовность граждан лично принять участие в массовых демонстрациях против повышения пенсионного возраста, снизился до 36 пунктов. 66 процентов сообщают, что не допускают своего участия в подобных мероприятиях.

Анонсируемая правительством пенсионная реформа, в частности, повышение пенсионного возраста, вызвала негативную реакцию у большинства россяин. Дискуссии продолжались на разных уровнях более двух месяцев.

В конце августа президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о смягчении соответсвующего законопроекта. Он подчеркнул, что изменения преследуют лишь одну цель — обеспечение стабильности пенсионной системы и благополучия людей старшего поколения. В результате будет снижен возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

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